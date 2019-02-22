22 Şubat 2019, Cuma
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Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün
Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü dikkati çekiyor.
Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:07
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