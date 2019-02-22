22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü dikkati çekiyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:07
  • 1
  • 20
Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

  • 2
  • 20
Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, farklı takımlarla 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi.

  • 3
  • 20
Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün

Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Ersun Yanal ise Şenol Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.

  • 4
  • 20
Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün

İki teknik adam arasındaki rekabet, 25 Ocak 2012'de başladı.

  • 5
  • 20
Şenol Güneş Ersun Yanal'a karşı üstün

O dönem Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş ile Eskişehirspor'un başındaki Ersun Yanal, ilk kez birbirlerine rakip oldu. Ligdeki bu maçta Trabzonspor, Eskişehirspor'u 4-1'le geçti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör