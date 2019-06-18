18 Haziran 2019, Salı
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Zarar ziyan
F.Bahçe, son 10 sezonda 30 yaş üstü oyuncu transferinde en çok eksiye geçen kulüp oldu. Alınan 15 futbolcudan tam 24.6 milyon euro zarar edildi.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 00:19 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 08:07
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