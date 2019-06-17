Fenerbahçe transfer haberleri: Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin transfer çalışmalarına UEFA'dan engel gelebilir. Yaşanan mali sıkıntılar ve takımın Avrupa'ya gidememe tehlikesi transferlerin sezon öncesi kampı öncesi bitmesini engelliyor. Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, UEFA'nın kararını beklediklerini teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinin hazır olduğunu açıkladı. İşte Yanal'ın transfer listesi...