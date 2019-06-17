17 Haziran 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe transfer haberleri: Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin transfer çalışmalarına UEFA'dan engel gelebilir. Yaşanan mali sıkıntılar ve takımın Avrupa'ya gidememe tehlikesi transferlerin sezon öncesi kampı öncesi bitmesini engelliyor. Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, UEFA'nın kararını beklediklerini teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinin hazır olduğunu açıkladı. İşte Yanal'ın transfer listesi...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 19:20
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Fenerbahçe transfer haberleri: Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Geçtiğimiz sezon beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Sarı lacivertli ekip transfer çalışmaları UEFA'nın vereceği karara bağlı durumda.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Bu nedenle birçok transfer çalışması tıkanma noktasına geldi.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Emre Belözoğlu'nu bedelsiz şekilde kadroya katan sarı-lacivertliler bunun dışında birçok bölgeye takviye yapmanın planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu

Ancak şu anki mevcut durum, finansal sıkıntılar ve takımın Avrupa'ya gidememesi gibi durumlar bu transferlerin zora girmesine sebep oluyor.

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