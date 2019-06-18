18 Haziran 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Takımdaki geleceği soru işareti olan Slovak stoper Martin Skrtel ile ilgili son dakika bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli stoper ile masaya oturan ve anlaşma sağlayamayan deneyimli stoper Türkiye'de kalıyor. Martin Skrtel yeni takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 01:38
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"