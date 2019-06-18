18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Takımdaki geleceği soru işareti olan Slovak stoper Martin Skrtel ile ilgili son dakika bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli stoper ile masaya oturan ve anlaşma sağlayamayan deneyimli stoper Türkiye'de kalıyor. Martin Skrtel yeni takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 01:38
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Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Transfer çalışmalarına yurtiçi ve yurtdışında büyük bir titizlikle devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, Skrtel'den gelen haberle sarsıldı.

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Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, umarım takıma stoper takviyesi yapmak zorunda kalmayız açıklamasını yapmıştı.

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Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Slovak yıldız ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi yeni sözleşmede anlaşma sağlayamadı.

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Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Adı Yunanistan takımlarından Olympiakos'la anılan Martin Skrtel'in transferinde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

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