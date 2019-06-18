Skrtel Türkiye'de kalıyor! Anlaşma 2 yıllık...

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Takımdaki geleceği soru işareti olan Slovak stoper Martin Skrtel ile ilgili son dakika bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli stoper ile masaya oturan ve anlaşma sağlayamayan deneyimli stoper Türkiye'de kalıyor. Martin Skrtel yeni takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 01:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





