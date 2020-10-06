06 Ekim 2020, Salı

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Fenerbahçe'nin Dimitrios Pelkas transferinde şaşırtan gerçek!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde PAOK forması giyen Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde Pelkas transferiyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 22:30
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Fenerbahçe'nin Dimitrios Pelkas transferinde şaşırtan gerçek!

10 numara mevkisine Bakasetas'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor'un talep ettiği bonservis bedeli sebebiyle geri adım atmıştı.

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Fenerbahçe'nin Dimitrios Pelkas transferinde şaşırtan gerçek!

Sarı-lacivertliler transferin son günü PAOK forması giyen Pelkas'ı İstanbul'a getirdi ve transfer resmiyet kazandı.

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Fenerbahçe'nin Dimitrios Pelkas transferinde şaşırtan gerçek!

24 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin Dimitrios Pelkas transferinde şaşırtan gerçek!

F.BAHÇE 2 YIL ÖNCE ALAMAMIŞTI!
Fenerbahçe'nin Dimitrios Pelkas için iki yıl önce de girişimde bulunduğu ancak o dönem transferin gerçekleşmediği belirtildi. (Ersun Yanal'ın teknik direktörlük dönemi...)

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Fenerbahçe'nin Dimitrios Pelkas transferinde şaşırtan gerçek!

Milliyet'in derlediği Yunan basınındaki haberlere göre, sarı-lacivertliler Pelkas için 2018 yılında 5 milyon euro teklif etti ancak PAOK tarafından geri çevrildi. Oyuncu şimdi ise 1.6 milyon euro bonservisle alındı.

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