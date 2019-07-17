17 Temmuz 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi! Resmen açıklandı
Fenebahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Kolarov ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli teknik adamın özellikle kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcu için girişimler yapılmış ve bir süredir transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyordu. Ersun Yanal, Kolarov'un çok yönlü ve tecrübeli yapısından faydalanmak istediği ve bu transferin bir an önce sonuçlanması için yönetimden özel istekte bulunmuştu. Sarı-lacivertlilere bu transferde müjdeli haber geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 20:53
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"