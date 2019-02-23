23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emenike, Beşiktaş maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50
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Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Emmanuel Emenike, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Nijeryalı oyuncu, 2014-15 sezonunda kendisinin de yer aldığı şampiyon kadronun görselini paylaşarak mesaj verdi.

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Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Şampiyonluğa ulaşan 11'de şu isimler yer alıyor;

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Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

VOLKAN DEMİREL

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Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

GÖKHAN GÖNÜL

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