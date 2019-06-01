Fenerbahçe Beko - TOFAŞ maçından kareler

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 102-68 mağlup etti. Fenerbahçe mücadeleye sakatlıkları bulunan yıldızları Jan Vesely, Luigi Datome, Erick Green ve Joffrey Lauvergne'den yoksun çıktı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 19:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





