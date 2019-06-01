01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Beko - TOFAŞ maçından kareler
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 102-68 mağlup etti. Fenerbahçe mücadeleye sakatlıkları bulunan yıldızları Jan Vesely, Luigi Datome, Erick Green ve Joffrey Lauvergne'den yoksun çıktı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.
Giriş Tarihi: 01.06.2019 19:44
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