Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti

Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Aktif futbol yaşantısına nokta koyan ve resmi açıklama gelmese de sportif direktörlük görevine başlayarak transferde etkili rol oynayan Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun transferi için yönetimi ikna etti. İşte detaylar...