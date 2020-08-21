21 Ağustos 2020, Cuma

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Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti

Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Aktif futbol yaşantısına nokta koyan ve resmi açıklama gelmese de sportif direktörlük görevine başlayarak transferde etkili rol oynayan Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun transferi için yönetimi ikna etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 11:16
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Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti

Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.

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Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti

Transferde durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.


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Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti

Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transfer operasyonunda Fenerbahçe, Jose Sosa'yı beklemeye geçti.

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Yıldız oyuncu imzalıyor! Emre Belözoğlu yönetimi ikna etti

Milliyet'in haberine göre, Futbolu bırakma kararı aldıktan sonra takım liderliği için Sosa'yı düşünen Belözoğlu, yönetime bu düşüncesini açtı.

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