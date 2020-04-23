23 Nisan 2020, Perşembe
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarının da askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kulüpler, etkileşimlerini artırmak adına sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımları sıklaştırdı. Bu doğrultuda kalecisi Harun Tekin'in fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarının da askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kulüpler, etkileşimlerini artırmak adına sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımları sıklaştırdı. Bu doğrultuda kalecisi Harun Tekin'in fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay oldu. İşte detaylar...
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