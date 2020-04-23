23 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarının da askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kulüpler, etkileşimlerini artırmak adına sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımları sıklaştırdı. Bu doğrultuda kalecisi Harun Tekin'in fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 20:25
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Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarla iletişimlerini güçlendiren kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor.

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Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı

Sarı-lacivertliler Harun Tekin ile ilgili paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Fenerbahçe "Sence kim?" başlığıyla Harun Tekin'in bebeklik halini paylaştı. İşte o paylaşım ve futbolcuların çocukluk halleri...

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Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı

Harun Tekin

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Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı

Harun Tekin

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Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı

Vedat Muriç

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