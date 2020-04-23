Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin paylaşımı! Görenler gözlerine inanamadı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarının da askıya alınmasına neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kulüpler, etkileşimlerini artırmak adına sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımları sıklaştırdı. Bu doğrultuda kalecisi Harun Tekin'in fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay oldu. İşte detaylar...



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Giriş Tarihi: 23.04.2020 20:25 ABONE OL