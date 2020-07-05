05 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Yıldız isme flaş sözler! "Büyük takım topçusu değil"

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Genç yıldız Ferdikadıoğlu'nun performası maça damga vuruken, spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdiler. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 10:21
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Yıldız isme flaş sözler! Büyük takım topçusu değil

GÜRCAN BİLGİÇ | Gençlerin gecesi

Pandemiden sonraki beşinci maçında, ilk defa takım halinde uyum ve performans üreten bir takım izledik Fenerbahçe adına. Belki de taşların yerine oturması, hafızaları geri getirdi.

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Yıldız isme flaş sözler! Büyük takım topçusu değil

Gustavo orta sahaya geldi, Ozan forvet arkasına geçti, Tolgay pasör olduğunu hatırladı ve Hasan Ali yine asistle oynadı.


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Yıldız isme flaş sözler! Büyük takım topçusu değil

Düzen, oyunculara da güven getirince, maçın kontrolünü ellerinde tuttular. Genç Ferdi'nin iki mükemmel golü elbette övgüye değer. İkincisi hele, bir "yapım" harikası olarak da değerlendirilebilir.

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Yıldız isme flaş sözler! Büyük takım topçusu değil

Sadece tabela değil Ferdi'ye övgüler sunmamızın nedeni. Sol bek gibi oyun disiplinine sahip olması, arkasındaki beke destek vermesi ve pozisyonunu kaybetmemesi de onu başka yaptı bu maç adına.

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Yıldız isme flaş sözler! Büyük takım topçusu değil

Pas oyunu içinde daha 30. saniyede öne geçebilirlerdi. Topu ayağına alan oyuncunun, hücum aksiyonlarında en az iki seçeneğinin olması sıkıntılı günlerde gelişmenin işareti.

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