05 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Volkan Demirel tribünde çılgına döndü! İşte o anlar

Süper Lig'in 30 haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı lacivertli ekip Ferdi Kadıoğlu ile bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Kanarya'nın 3 puanı hanesine yazdırdığı maçta Volkan Demirel damga vurdu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 09:41
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Volkan Demirel tribünde çılgına döndü! İşte o anlar

Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 golle 2-1 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Volkan Demirel tribünde çılgına döndü! İşte o anlar

Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, özellikle ikinci yarıda takıma tribünden uyarılarda bulunurken, gergin halleri kameralara yansıdı. İşte o kareler...

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Volkan Demirel tribünde çılgına döndü! İşte o anlar
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Volkan Demirel tribünde çılgına döndü! İşte o anlar
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Volkan Demirel tribünde çılgına döndü! İşte o anlar
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