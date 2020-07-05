Volkan Demirel tribünde çılgına döndü! İşte o anlar

Süper Lig'in 30 haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı lacivertli ekip Ferdi Kadıoğlu ile bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Kanarya'nın 3 puanı hanesine yazdırdığı maçta Volkan Demirel damga vurdu. İşte o anlar...