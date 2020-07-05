Kokoskov'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Igor Kokoskov, anlaşmanın resmen duyurulması sonrası ülkesine açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan Sırp antrenör "Her şey çok hızlı oldu. Fenerbahçe bir kaç gün önce menajerimle temasa geçti ve ilk görüşmeler başladı. Onlarla konuştuk ve çok çabuk anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.