05 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Kokoskov'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Igor Kokoskov, anlaşmanın resmen duyurulması sonrası ülkesine açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan Sırp antrenör "Her şey çok hızlı oldu. Fenerbahçe bir kaç gün önce menajerimle temasa geçti ve ilk görüşmeler başladı. Onlarla konuştuk ve çok çabuk anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 15:41
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Kokoskov'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Zejlko Obradovic'in ardından basketbol anternörlüğüne getirilen Igor Kokoskov, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

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Kokoskov'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe...

Sırp koç, yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatırken, sarı lacivertlilerden övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Kokoskov'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe...

Sportklub'a konuşan Kokoskov'un açıklamaları şu şekilde oldu;

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Kokoskov'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe...

"Herşey çok hızlı oldu. Fenerbahçe bir kaç gün önce menajerimle temasa geçti ve ilk görüşmeler başladı. Onlarla konuştuk ve çok çabuk anlaşmaya vardık.

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Kokoskov'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe...

Bir sürpriz gibi görünebilir ama modern basketbol dünyası, basketbol pazarı benzersizdir. Oyuncuların ve antrenörlerin dolaşımı sürekli gerçekleşebilir.

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