Yıldız isme büyük övgü! "Alex'in tahtına oturacak"

Dün tecrübedir; yapılan olumlu ve olumsuz işlerin doğru bir sentezini yapıp, gelecekte o hataları yapmamak için öğrenmek gerekir. Gerekir ki, bir daha o hatalar yapılmasın. Yarın tahmindir; iyi hazırlanmak, eksikler üzerinden iyice geçmek ve en önemlisi de en iyisini planlamak gerekir. Bugün fırsattır; o anı en iyi şekilde yaşamak için doğru hazırlanmak ve bunu da iyi kullanmak gerekir. Erol Bulut gibi genç bir teknik adamın da başarılı olması için, çok iyi bir gözlemci olarak bu üç ana unsuru en iyi şekilde analiz etmesi gerekir.