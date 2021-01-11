11 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma neşter! 3 ayrılık 1 fesih

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, her konuda anlaştığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i bu hafta açıklamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bütçeyi hafifletmek için kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 13:33
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma neşter! 3 ayrılık 1 fesih

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sezon başında 18 yeni oyuncu transfer eden ve takımı adeta baştan kuran sarı-lacivertliler ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma neşter! 3 ayrılık 1 fesih

Son günlerde kamuoyunu bir hayli meşgul eden Mesut Özil transferinde son noktaya gelindi ve yılın imzasında son pürüzler için görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma neşter! 3 ayrılık 1 fesih

Bu transferin maliyetini düşünerek takımda bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'tan gelen rapor doğrultusunda gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma neşter! 3 ayrılık 1 fesih

Sezon başında Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Zanka, Frey gibi isimlerle yollarını ayıran Sarı Lacivertli ekip, ilk olarak aylar önce göndermek istediği oyunculardan olan Nabil Dirar hakkında son kararını verdi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma neşter! 3 ayrılık 1 fesih

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Fenerbahçe, Nabil Dirar ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapacak. Fenerbahçe, Dirar'ın 1 milyon 750 bin euroluk maaşından kurtulacak.

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