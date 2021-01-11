Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan takıma neşter! 3 ayrılık 1 fesih

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, her konuda anlaştığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i bu hafta açıklamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bütçeyi hafifletmek için kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 13:33 ABONE OL