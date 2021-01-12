Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katarak bu alanda şampiyon olan Fenerbahçe, devre arasında da hız kesmiyor. Mesut Özil ve kulübü ile her konuda anlaşan sarı-lacivertli takımda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu almak isteyen Kanarya, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı ve bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:19 ABONE OL