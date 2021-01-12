12 Ocak 2021, Salı

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Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katarak bu alanda şampiyon olan Fenerbahçe, devre arasında da hız kesmiyor. Mesut Özil ve kulübü ile her konuda anlaşan sarı-lacivertli takımda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu almak isteyen Kanarya, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı ve bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve sarı-lacivertlilerdeki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:19
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Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 3-0 mağlup edip 35 puanla zirveye ortak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren sarı-lacivertliler, transfer şampiyonu ilan edilmişti.

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Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte Kanarya, çalışmalarına hız verdi ve bu unvanı kaptırmak istemiyor.

Son 2 sezondur taraftarına hüsran yaşatan sarı-lacivertli takım, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

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Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı

F.Bahçe bu doğrultuda dünyaca ünlü Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

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Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'den bir bomba daha! Prensip anlaşmasına varıldı

32 yaşındaki oyuncuya 3.5 yıllık imzayı attıracak Kanarya, oyuncuya bu süreçte yaklaşık 20 milyon euro ödeyecek.

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