19 Mayıs 2019, Pazar
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Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, kalan iki maçını da kazanarak sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek istiyor. Bitime 2 hafta kala küme düşme hattında alan Erzurumspor ise kritik karşılaşmayı kazanarak umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.
Giriş Tarihi: 19.05.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 15:45
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