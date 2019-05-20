20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvet bölgesine verdi. Gelecek sezon gol sorununu tamamen çözmek isteyen sarı-lacivertliler, en az iki forvet transferi yapmak istiyor...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 00:47
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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

Yeni sezonda en az 2 golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'te mutlu sona doğru ilerliyor...

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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

İspanyol AS Gazetesi, Hırvat forvetin sarı-lacivertli takıma transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

Haberde, Fenerbahçe'nin hem Kalinic hem de Atletico Madrid ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, hızla imza aşamasına doğru gidildiği kaydedildi.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

31 yaşındaki oyuncunu, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İ ayrılacağı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık bir transfer!

MILAN'DA DA FORMA GİYDİ

Ancak sarı-lacivertli yönetimin, yüksek maliyetinden dolayı Kalinic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama formülü için çaba harcadığı öğrenildi.

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