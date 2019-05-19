Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon hücum bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimse Marsilya forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli... Transfer görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Fransa'ya uçan Damien Comolli'nin yıldız futbolcuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





