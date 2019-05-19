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Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
Bu sezon hücum bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimse Marsilya forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli... Transfer görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Fransa'ya uçan Damien Comolli'nin yıldız futbolcuya yaptığı teklif ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.05.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 11:31
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