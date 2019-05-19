19 Mayıs 2019, Pazar

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Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon hücum bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimse Marsilya forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli... Transfer görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Fransa'ya uçan Damien Comolli'nin yıldız futbolcuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 11:31
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Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon yaptığı transferlerin neredeyse hiçbirisinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken başladı.

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Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, takviye çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon hücum bölgesinde sıkıntılar yaşayan ve Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 40 gol atabilen Kanarya, forvet transferi için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Adı Vedat Muriç, Max Kruse ve Ze Luis gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'de teknik diretör Ersun Yanal'ın listesinin başında İtalyan forvet Mario Balotelli yer alıyor.

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Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Fransa'ya giden Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, cuma gecesi Marsilya'nın İtalyan golcüsü Mario Balotelli ve menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi.

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