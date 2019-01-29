30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yıldız golcü Fenerbahçe'de! İşte detaylar

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve takımdan ayrılması beklenen Slimani'nin yerine bir golcü arayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-Lacivertliler yıldız ismin kulübüyle anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 23:54
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Yıldız golcü Fenerbahçede! İşte detaylar

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar;

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Yıldız golcü Fenerbahçede! İşte detaylar

Sezonun ikinci yarısına 2 maçta aldığı 4 puanla başlayan Fenerbahçe, bir yandan da takımı güçlendirmeyi hedefliyordu.

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Yıldız golcü Fenerbahçede! İşte detaylar

Devre arasında Sadık ve Moses'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de Sadık'ın performansı camiayı memnun etmişti.

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Yıldız golcü Fenerbahçede! İşte detaylar

İlk kez Yeni Malatyaspor maçında süre alan Moses da kısa sürede yaptıklarıyla taraftarı heyecanlandırdı.

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Yıldız golcü Fenerbahçede! İşte detaylar

Başkan Ali Koç'un maç sonunda yaptığı 'perşembe gününe kadar 3-4 ya da 1-2 transfer yapacağız' açıklamasından sonra gözler yeniden transfere çevrilmişti.

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