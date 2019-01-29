Yıldız golcü Fenerbahçede! İşte detaylar

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Yıldız golcü Fenerbahçe'de! İşte detaylar
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve takımdan ayrılması beklenen Slimani'nin yerine bir golcü arayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-Lacivertliler yıldız ismin kulübüyle anlaşma sağladı.
Giriş Tarihi: 29.01.2019 23:54
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