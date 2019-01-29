Yıldız golcü Fenerbahçede! İşte detaylar

Yıldız golcü Fenerbahçe'de! İşte detaylar

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve takımdan ayrılması beklenen Slimani'nin yerine bir golcü arayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-Lacivertliler yıldız ismin kulübüyle anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 23:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





