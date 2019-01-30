İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son

Savunmaya Sadık, kanada Moses'ı transfer eden sarı-lacivertliler, orta saha için görüşme halinde olduğu yıldız isim ile anlaştı. Düşük bir bedelle transferi bitirecek olan Fenerbahçe, 3 senelik mukavele yapacağı tecrübeli futbolcu için kısa sürede açıklama yapacak.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 03:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





