30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son

Savunmaya Sadık, kanada Moses'ı transfer eden sarı-lacivertliler, orta saha için görüşme halinde olduğu yıldız isim ile anlaştı. Düşük bir bedelle transferi bitirecek olan Fenerbahçe, 3 senelik mukavele yapacağı tecrübeli futbolcu için kısa sürede açıklama yapacak.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 03:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 07:53
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İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son

İkinci yarıda, 'Bambaşka Fenerbahçe' sözüyle çalışmalara başlayan sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, hız kesmiyor.

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İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son

Ara transfer döneminde Sadık ve Moses'a imza attıran sarı-lacivertliler, bu kez de yıldız orta saha için geri sayıma geçti.

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İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son

Hollandalı orta saha ile yaptığı görüşmeler önceki gün ortaya çıkan Fenerbahçe'nin bu hafta içinde imzaları atacağı öğrenildi.

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İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son

İngiliz Sky Sports da, Swansea'da forma giyen 29 yaşındaki orta sahanın bu hafta İstanbul'a gideceğini duyurdu.

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İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son

O isim ise Leroy Fer!

İşte Fer'in oyun stili, artıları ve eksileri...

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