Tolgay Arslan Fenerbahçede!

Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişata Yeni Malatyaspor galibiyeti ile dur diyen Fenerbahçe'de gözler, devre arası transfer döneminin son günlerinde yapılacak takviyelere çevrildi.

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için uğraşırken Senad Ok'un sarı-lacivertli ekibin transfer gündemi ile alakalı yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;