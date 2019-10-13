13 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de lig mücadelesi devam ederken devre arasında takımın eksiklerinin giderilmesi için de çalışmalar sürüyor. Yaz transfer döneminde takımı büyük ölçüde yenilenemesine rağmen sakatlık problemleri nedeniyle birçok bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya'nın yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği 27 yaşındaki futbolcu ile ocak ayında resmi sözleşme imzalanacağı ve bonservis bedelinin dahi belli olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:07
  • 1
  • 14
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda orjin sol bek kalmadı.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede Nabil Dirar'ı kullandı. Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, Nabil Dirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Faslı futbolcunun fıtık problemi olduğu ve son maçlarda iğne ile sahaya çıktığının açıklanmasının ardından Dirar milli arada ameliyat edildi.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Hasan Ali'nin de tam anlamıyla iyileşememesi nedeniyle ligin 8. haftasında oynanacak olan Denizlispor maçında sol bek mevkisinde Isla'nın görev yapması bekleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör