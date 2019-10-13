13 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'de lig mücadelesi devam ederken devre arasında takımın eksiklerinin giderilmesi için de çalışmalar sürüyor. Yaz transfer döneminde takımı büyük ölçüde yenilenemesine rağmen sakatlık problemleri nedeniyle birçok bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya'nın yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği 27 yaşındaki futbolcu ile ocak ayında resmi sözleşme imzalanacağı ve bonservis bedelinin dahi belli olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:07
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