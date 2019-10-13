13 Ekim 2019, Pazar
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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yükselmeye başladı. Arsenal'de forma şansı bulamayan yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçen sarı-lacivertlilerde taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte Mesut Özil - Fenerbahçe transferindeki son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:44
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