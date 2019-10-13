13 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yükselmeye başladı. Arsenal'de forma şansı bulamayan yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçen sarı-lacivertlilerde taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. İşte Mesut Özil - Fenerbahçe transferindeki son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:44
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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe'de Mesut Özil hayali ara transfer döneminde gerçeğe dönüşüyor...

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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.

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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in, yaz transfer döneminde çubuklu formayı giyeceği iddia edilmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında bu transfer için 'ilerleyen yıllarda neden olmasın' demişti...

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Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı.

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