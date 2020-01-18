18 Ocak 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi

Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak sezonu şampiyonlukla noktalamayı amaçlayan Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda... TFF'nin belirlediği harcama limitini aştığı için transfer yapamayan sarı-lacivertlilerin beklediği kararın çıktığı ve Sicil Kurulu'nun Fenerbahçe yönetiminin borç yapılandırması için kamu bankaları yerine iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Böylelikle 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transfer bombalarını peş peşe patlamaya hazırlanıyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 11:40
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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi

Süper Lig'in 18. haftasına Gaziantep FK maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup edip sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaların sürdüren sarı-lacivertlilerde harcama limitinin aşılmasından dolayı şu an için takviye yapılamıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi

Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'ye beklenen haber geldi. Sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF Sicil Kurulu kabul ettiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi

Böylelikle 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları ardı ardında patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Falette'in lisansını çıkartacak.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi

27 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkartılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, sol bek ve kanat-forvet oynayan bir isim alarak transferi noktalamayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, gündemine aldığı 3 ismin en az 2'sini transfer etmek için girişimlerini sürdürürken, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu da gündemine aldı. İşte o isimler...

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