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Fenerbahçe'den Beşiktaşlıları kızdıracak transfer! İmza an meselesi
Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak sezonu şampiyonlukla noktalamayı amaçlayan Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda... TFF'nin belirlediği harcama limitini aştığı için transfer yapamayan sarı-lacivertlilerin beklediği kararın çıktığı ve Sicil Kurulu'nun Fenerbahçe yönetiminin borç yapılandırması için kamu bankaları yerine iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Böylelikle 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transfer bombalarını peş peşe patlamaya hazırlanıyor. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 18.01.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 11:40
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