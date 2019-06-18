18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde futbolcu maaşlarının ödemesinde 2 ay geriden geldiklerini söylemesine karşın mart ayı maaşlarının dahi henüz ödenmediği öğrenildi. İki yıldız alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 09:07
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Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Mali açıdan çok zor durumda olan kulübün başı iki yıldızıyla derde girebilir.

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Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz pazar günü mali genel kurulda kürsüden yaptığı açıklamalar çok tartışılacağa benziyor.

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Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Koç'un futbolcu maaşlarıyla ilgili yaptığı "Ödemelerde 2 ay geriden geliyoruz" şeklindeki bilgilendirme, oyuncu grubunda büyük şaşkınlığa yol açtı.

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Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Futbolcu kadrosunun 1 Mart tarihi itibariyle hak ettikleri maaşları alamadıkları öğrenildi.

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