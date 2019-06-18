18 Haziran 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde futbolcu maaşlarının ödemesinde 2 ay geriden geldiklerini söylemesine karşın mart ayı maaşlarının dahi henüz ödenmediği öğrenildi. İki yıldız alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıyor.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 09:07
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"