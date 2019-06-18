Fenerbahçe'ye büyük şok! 2 yıldız FIFA'ya gidiyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde futbolcu maaşlarının ödemesinde 2 ay geriden geldiklerini söylemesine karşın mart ayı maaşlarının dahi henüz ödenmediği öğrenildi. İki yıldız alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıyor.