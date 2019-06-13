14 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Başkan Ali Koç, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi neredeyse kesinleşen tecrübeli futbolcuyla milli maçlar dönüşünde bi araya geldi. İşte Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un da yer aldığı toplantıda konuşulanlar...

Giriş Tarihi: 13.06.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:43
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli formayı yeniden giyecek olan Emre Belözoğlu ile milli maçlar dönüşünde bir araya geldi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

Başkan yardımcısı Semih Özsoy'un da yer aldığı mini toplantıda tecrübeli orta sahadan beklentilerini anlatan Ali Koç, isteklerini bir bir sıraladı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

İlk olarak Emre'den sahadaki agresif tavırlarını azaltmasını isteyerek sözle başlayan başkan Ali Koç, "Bu takımın bir abiye, saha içinde bir lidere ama daha çok hırsa ihtiyacı var. Kendilerinin Fenerbahçe'de oynadıklarını anlatacak bir saha içi liderine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

BU ARMAYA ZARAR VERMEM

İstemediği sürece teknik direktörün işine karışmayacaksın. Dışarıya karşı sinirli tavırlar ortaya koymayacaksın" diyerek uyarılarına devam eden başkan "Senden takımı toparlamanı istiyoruz. Beklentimiz bu... Gerginlik çıkarmayacaksın. Takıma abilik yapacaksın" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da bu sözler üzerine "Merak etmeyin. Bu armaya zarar verecek hareketlerden sakınacağım. Ne gerekirse yapmaya hazırım. Gerekirse herkesle tek tek konuşup destek olmaya çalışacağım" diyerek güven verdiği gelen haberler arasında.

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