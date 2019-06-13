Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

İlk olarak Emre'den sahadaki agresif tavırlarını azaltmasını isteyerek sözle başlayan başkan Ali Koç, "Bu takımın bir abiye, saha içinde bir lidere ama daha çok hırsa ihtiyacı var. Kendilerinin Fenerbahçe'de oynadıklarını anlatacak bir saha içi liderine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.