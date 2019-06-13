14 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile özel görüşme! İşte konuşulanlar
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Başkan Ali Koç, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi neredeyse kesinleşen tecrübeli futbolcuyla milli maçlar dönüşünde bi araya geldi. İşte Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un da yer aldığı toplantıda konuşulanlar...
Giriş Tarihi: 13.06.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:43
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