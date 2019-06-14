14 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim
Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli listedeki tüm isimlerle temasa geçmişti.Tüm mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertli kurmaylar dış transferde bombaları patlatmak için harekete geçti. Görüştüğü isimlerden sonuç almaya başlayan Fransız futbol adamı 4 transferi resmen bitirmek için kolları sıvadı. İşte dev transfer harekatının detayları...
Giriş Tarihi: 14.06.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:37
- 1
- 34
- 2
- 34
- 3
- 34
- 4
- 34
- 5
- 34
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"