14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli listedeki tüm isimlerle temasa geçmişti.Tüm mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertli kurmaylar dış transferde bombaları patlatmak için harekete geçti. Görüştüğü isimlerden sonuç almaya başlayan Fransız futbol adamı 4 transferi resmen bitirmek için kolları sıvadı. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 14.06.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:37
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim

Fenerbahçe transferde gaza bastı.


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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak adına bir süredir çok fazla oyuncu ile temas halindeydi.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim

Temaslarını sıklaştıran Fenerbahçeli kurmaylar, dış transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim

Türkiye dışından 4 oyuncuyu kadroya katmak için düğmeye basan Fenerbahçe yönetiminde bu transfer operasyonunda Damien Comolli başrolü oynuyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim

SANTRFORA MITROVIC!

Kadroya iki golcü takviyesi yapacak olan Kanarya'nın ilk tercihi Sırp oyuncu. 24 yaşındaki yıldızı kiralamak isteyen yönetim, Fulham'a teklif yaptı, pusuya yattı.

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