Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli listedeki tüm isimlerle temasa geçmişti.Tüm mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertli kurmaylar dış transferde bombaları patlatmak için harekete geçti. Görüştüğü isimlerden sonuç almaya başlayan Fransız futbol adamı 4 transferi resmen bitirmek için kolları sıvadı. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 14.06.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





