02 Temmuz 2019, Salı
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Yeni transferler formayı giydi!
Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. İki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna katarken, yeni isimler için de temaslarını sürdürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'e imza attırırken, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna kattı. Eski takımlarına karşı forma giyecek yıldız isimler yeni formalarını ilk kez giydiler. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'de top koşturacak yeni isimlerin formalarıyla ilk görüntüleri...
Giriş Tarihi: 02.07.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 21:49
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