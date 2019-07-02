Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonu öncesi yaptığı ilk yabancı transferi olan Max Kruse'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bundesliga dışında ilk defa başka bir ülkede forma giyecek olan 31 yaşındaki Kruse, özel hayatı ve alışkanlıklarıyla da diğer oyunculardan çok daha fazla dikkat çekiyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





