02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonu öncesi yaptığı ilk yabancı transferi olan Max Kruse'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bundesliga dışında ilk defa başka bir ülkede forma giyecek olan 31 yaşındaki Kruse, özel hayatı ve alışkanlıklarıyla da diğer oyunculardan çok daha fazla dikkat çekiyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 17:46
  • 1
  • 23
Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013'te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

  • 2
  • 23
Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler

Max Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi ve 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

  • 3
  • 23
Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler

PROFESYONEL POKER OYUNCUSU...

Yıldız futbolcu oynadığı futbol kadar poker tutkusuyla da defalarca gündeme geldi. Profesyonel poker oyuncusu olan Kruse bugüne kadar poker masasında 133 bin dolar kazandı.

  • 4
  • 23
Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler

Pokerde tüm zamanların en çok kazanan Almanlar sıralamasında ise 316. sırada yer alıyor. Dünya Poker Şampiyonası'nda ise 14 saat poker masasında bekleyerek dikkat çekmişti.

  • 5
  • 23
Max Kruse hakkında bilmeniz gerekenler

BUNDESLIGA'NIN EN ÇİRKİN ARABASI ONDAYDI

2013 yılında arabasını kamuflaj renkleriyle boyatan Kruse bu davranışıyla da gündem olmuştu. Kruse'nin arabası, Bundesliga'daki en çirkin araba seçildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör