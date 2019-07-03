03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!
Listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmeşi yaşandı. Geçtiğimiz sezon yaptığı başarısız transferler ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını gözüne kestirdi. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 03.07.2019 00:34 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 00:35
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