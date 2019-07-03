03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmeşi yaşandı. Geçtiğimiz sezon yaptığı başarısız transferler ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını gözüne kestirdi. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.07.2019 00:34 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 00:35
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar, taraftarı ayağa kaldıracak bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında listedeki bütün oyuncular ile görüşmeler sürüyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Garry Rodrigues'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı da bitirme noktasına getirdi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!

Santrfor bölgesine en az 2 transfer yapılması talimatını veren Ersun Yanal, transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.

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