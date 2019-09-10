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Yeni transfere şok! Ersun Yanal'dan 4 isme kesik | Fenerbahçe son dakika haberleri
Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yedeklerin performansı endişe verdi. Bursaspor'la oynanan özel maçta şans bulan isimler teknik heyetin beklentilerini boşa çıkardı. Ersun Yanal'ın yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği isimler belli oldu. İşte sarı lacivertlilerde bu sezon İlk 11 'de düşünülmeyen isimler...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 10:47
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