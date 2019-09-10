10 Eylül 2019, Salı

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Yeni transfere şok! Ersun Yanal'dan 4 isme kesik | Fenerbahçe son dakika haberleri

Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yedeklerin performansı endişe verdi. Bursaspor'la oynanan özel maçta şans bulan isimler teknik heyetin beklentilerini boşa çıkardı. Ersun Yanal'ın yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği isimler belli oldu. İşte sarı lacivertlilerde bu sezon İlk 11 'de düşünülmeyen isimler...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 10:47
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Yeni transfere şok! Ersun Yanal'dan 4 isme kesik | Fenerbahçe son dakika haberleri

Geçen sezon devre arasında flaş transferler olarak kadroya katılan ancak sergiledikleri performansla eleştiri toplayan 4 isim ve yeni transfer olarak gelen o isme kesik şoku!

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Yeni transfere şok! Ersun Yanal'dan 4 isme kesik | Fenerbahçe son dakika haberleri

Maça ilk on birde başlayan Serdar yaptığı basit hatalarla tüm savunma kurgusunu bozarken Bursaspor'un ilk golünün de hazırlayıcısı (!) olan isimdi.

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Yeni transfere şok! Ersun Yanal'dan 4 isme kesik | Fenerbahçe son dakika haberleri

Tolgay Arslan da 83 dakika boyunca Emre, Gustavo, Ozan ve Tolga'nın olduğu orta sahada forma giyemeyeceğini gösterdi.

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Yeni transfere şok! Ersun Yanal'dan 4 isme kesik | Fenerbahçe son dakika haberleri

Gustavo'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Sadık da stoper yokluğunda neden Jailson'un tercih edildiğini örnekleriyle anlattı!

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Yeni transfere şok! Ersun Yanal'dan 4 isme kesik | Fenerbahçe son dakika haberleri

Alper Potuk'un da bu üçlüden bir farkı yoktu. Ersun Yanal'ın sağ açıkta başlatıp oyun içinde pozisyonunu değiştirdiği Alper, 90 dakika boyunca varlık gösteremedi.

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