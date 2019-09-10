10 Eylül 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye üç müjde birden!
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ve oynadığı futbolla taraftarlarını mest eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in dördüncü haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi teknik heyeti sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 07:10
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