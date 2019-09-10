10 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ve oynadığı futbolla taraftarlarını mest eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in dördüncü haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi teknik heyeti sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 07:10
  • 1
  • 15
Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk üç haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini verdi.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

Kanarya, milli ara dolayısıyla lige verilen arada ise Bursaspor ile karşılaştı.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

Sarı-lacivertliler, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak adına oynanan maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe'ye üç müjde birden!

Fenerbahçe'nin yeni sambacısı Luiz Gustavo, bu maçta sakatlanarak herkesi korkutmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör