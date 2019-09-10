Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo yorumu!

Fenerbahçe uzun süredir beklediği Luiz Gustavo'ya kavuştu. Brezilyalı yıldız Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giydi. Milli Takım kampında olan kaptan Emre Belözoğlu da bu karşılaşmayı televizyondan takip etti. Emre, Gustavo ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 10.09.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





