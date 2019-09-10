10 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo yorumu!

Fenerbahçe uzun süredir beklediği Luiz Gustavo'ya kavuştu. Brezilyalı yıldız Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giydi. Milli Takım kampında olan kaptan Emre Belözoğlu da bu karşılaşmayı televizyondan takip etti. Emre, Gustavo ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 10.09.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 11:56
  • 1
  • 14
Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo yorumu!

Fenerbahçe transfer döneminin son günlerinde Luiz Gustavo'ya kavuşmuştu.

  • 2
  • 14
Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo yorumu!

Yaklaşık iki ay boyunca başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği transfer mutlu sonla bitti.

  • 3
  • 14
Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo yorumu!

Sarı-lacivertliler Marsilya'ya 6 milyon Euro ödeyerek transferi tamamladı.

  • 4
  • 14
Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo yorumu!

Fenerbahçe, yıldız Brezilyalı ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

  • 5
  • 14
Emre Belözoğlu'dan Luiz Gustavo yorumu!

Gustavo, Fenerbahçe formasını ilk kez Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında giydi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör