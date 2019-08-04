04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Deniz Türüç, takımla ilk çalışmasını yaptı.

Giriş Tarihi: 04.08.2019 15:09
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Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00'da başladı.

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Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam eden antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı.

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Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

İdman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Yeni transfer Fenerbahçe antrenmanında!

Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.

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