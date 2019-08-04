04 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önceliği takıma iki tane kaliteli stoper takviyesi yapmak olan Kanarya'ya müjdeli haber İngiltere'den geldi...
Giriş Tarihi: 04.08.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 11:18
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