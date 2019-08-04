04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önceliği takıma iki tane kaliteli stoper takviyesi yapmak olan Kanarya'ya müjdeli haber İngiltere'den geldi...

Giriş Tarihi: 04.08.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 11:18
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...

Sarı-Lacivertlilerde hedef, takıma iki stoper, bir altı numara ve golcü transferi yapmak.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...

Fenerbahçe'de "Zanka" lakabıyla bilinen Mathias Jorgensen için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...

Büyük sıkıntı yaşanan stoper konusunda bir an önce hamle yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Huddersfield'da oynayan Danimarkalı futbolcuyu hızlı bir şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...

29 yaşındaki savunmacı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

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