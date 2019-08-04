04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Defans hattına takviye yapmak için girişimlerini artıran sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Almanya'da forma giyen milli yıldız kulübü tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.08.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 16:05
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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Audi Cup maçlarıyla yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını veren Fenerbahçe adeta sezonunun özetini çizdi.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Hem taraftara hem de yönetime açık mesajlar veren maçlar sarı-lacivertlilerin hem sorununu hem çözümleri hem de takımın portansiyelini ortaya koydu.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Defans hattında büyük eksikleri olduğu gözlenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, milli futbolcu Ömer Toprak'ı sarı-lacivertlilere önerdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...

STOPERE EN AZ 1 YILDIZ İSİM ŞART

En net görülen şey Fenerbahçe'nin mutlaka bir tane yıldız stoper alması. Şu an Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'de olan stoper rotasyonu sarı lacivertlilerin en zayıf noktası.

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