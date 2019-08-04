04 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Borussia Dortmund...
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Defans hattına takviye yapmak için girişimlerini artıran sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Almanya'da forma giyen milli yıldız kulübü tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.08.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 16:05
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"