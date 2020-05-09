09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yeni hocayı açıkladılar! Bjelica derken...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, liglerin başlayacağı 12 Haziran tarihine kadar teknik direktör konusunu da sonuca kavuşturmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde birçok ismin olduğu iddia edilirken Bjelica'nın Kanarya'ya bir adım daha yakın olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fakat Fenerbahçe'nin başına başka bir teknik direktörün geçeceği iddia edildi. İşte son gelişmeler...
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