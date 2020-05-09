09 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim!

Vedat Muriç'in, Lazio ve Napoli'nin takibinde olduğunu yazan İtalyan basını, F.Bahçe'nin uzun yıllar Çizme'de top koşturan Hırvat golcü Bruno Petkoviç'i alacağını iddia etti.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 06:34
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim!

Sarı-lacivertli kurmaylar bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Kanarya golcü futbolcuyu ederini bulması halinde satmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim!

Bu nedenle Fenerbahçe'de bir yandan golcü arayışları da başlamış durumda.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine sürpriz isim!

İtalyan basını da Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız futbolcuyu yazdı. İşte o isim...

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