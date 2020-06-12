Yeni bir sayfa! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe, corona virüsü arasının ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek. Sezonun geri kalan kısmında Avrupa kupaları için mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i nasıl olacak, teknik direktör Tahir Karapınar hangi futbolcuları tercih edecek? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 06:34 ABONE OL