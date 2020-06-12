Schürrle'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe, Alman yıldız Andre Schürrle'yi transfer hedefi olarak belirlemişti. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri transferle ilgili konuştu. Schürrle'nin transferi için sürpriz bir ismin de devrede olduğu kaydedildi. İşte o isim ve açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 00:14 ABONE OL