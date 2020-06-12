12 Haziran 2020, Cuma

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Schürrle'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerine yoğunlaşan Fenerbahçe, Alman yıldız Andre Schürrle'yi transfer hedefi olarak belirlemişti. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri transferle ilgili konuştu. Schürrle'nin transferi için sürpriz bir ismin de devrede olduğu kaydedildi. İşte o isim ve açıklamalar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 00:14
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Schürrle'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminde transfer operasyonu hız kazandı.

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Schürrle'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler transferde genç yıldız adaylarının yanı sıra takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

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Schürrle'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Bu sezon hücumsal anlamda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gol yükü Vedat Muriqi'nin üzerinde yoğunlaşmıştı.

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Schürrle'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Kanatlardan atak olgunlaştırmada sorun yaşayan sarı-lacivertliler skor bulmakta zaman zaman zorluk yaşadı.

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Schürrle'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Gelecek sezon bu sıkıntıyı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de yönetim düğmeye bastı.

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