Yanaldan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

TARAFTAR GÜVENİYOR

Ayrıca, en fazla ayağa olan takım olma özelliğini kazanan sarı-lacivertliler, 500 kezle en çok isabetli pas atan ekip durumuna geldi. Kanarya'nın bir başka olumlu tarafı da pas yüzdesi oldu. Sarı-lacivertli takım, 86.1'lik oranla 20. haftanın en yüksek isabetli pas yüzdesine ulaştı. Arka arkaya gelen galibiyetler ve bu istatistikler doğrultusunda gelecek haftalar için umut vermeye başlayan Fenerbahçe, taraftarın güvenini de yeniden kazandı.