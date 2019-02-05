Yanaldan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

06 Şubat 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Yanal'dan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener
Göztepe zaferiyle bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan F.Bahçe, 20. hafta maçlarında topa sahip olma, pas yapma ve isabet yüzdesinde zirveye çıktı.
Giriş Tarihi: 05.02.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 07:50
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!