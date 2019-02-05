06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yanal'dan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

Göztepe zaferiyle bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan F.Bahçe, 20. hafta maçlarında topa sahip olma, pas yapma ve isabet yüzdesinde zirveye çıktı.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 07:50
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Yanaldan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

Süper Lig'deki son iki maçını kazanıp yükselişe geçen sarı-lacivertli takımın bu performansı rakamlara da yansımaya başladı. Son olarak sahasında Göztepe'yi 2-0'la geçerek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Fenerbahçe, istatistiklerde 20. haftanın zirvesinde yer aldı. Ersun Yanal'ın talebeleri, sezonun 20. haftasında topa en fazla sahip olan (61.8) takım oldu.

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Yanaldan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

TARAFTAR GÜVENİYOR

Ayrıca, en fazla ayağa olan takım olma özelliğini kazanan sarı-lacivertliler, 500 kezle en çok isabetli pas atan ekip durumuna geldi. Kanarya'nın bir başka olumlu tarafı da pas yüzdesi oldu. Sarı-lacivertli takım, 86.1'lik oranla 20. haftanın en yüksek isabetli pas yüzdesine ulaştı. Arka arkaya gelen galibiyetler ve bu istatistikler doğrultusunda gelecek haftalar için umut vermeye başlayan Fenerbahçe, taraftarın güvenini de yeniden kazandı.

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Yanaldan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

"TAKTİĞE HER ZAMAN UYUN"

Ligde bu hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik patron Ersun Yanal, yakalanan olumlu havanın bozulmaması ve serinin devam etmesi için dizginleri sıkı tutuyor. Hafta başı antrenmanlarından beri oyuncularını tatlı sert uyaran tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idmanda da bazı hatırlatmalar yaptı.

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Yanaldan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

Talebelerinin taktiğe her zaman uyması konusunda dikkatini çeken Yanal, "Oyunu rakip sahada özellikle üçüncü bölgelerinde oynayalım. Kanatlara yardım götürelim. Sahaya yayılalım. Top her zaman bizde kalsın. Kısa pastan vazgeçmeyin. Bol bol ara pas deneyin" uyarısı yaptı.

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Yanaldan sihirli dokunuş! Bambaşka bir Fener

HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Güzel sonuçlarla moralleri yükselten sarı-lacivertli futbolcuların keyfi dünkü idmanda yüzlerinden okundu. Hem takıma yeni katılanlar hem eskilerin keyiflerin yerindeydi. Öte yandan TFF'ye adı bildirilmeyen Benzia da dünkü idmanda yer aldı.

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