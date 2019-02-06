Yanaldan Benziaya net mesaj: Patron benim!

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Yanal'dan Benzia'ya net mesaj: "Patron benim!"
F.Bahçe'de günün flaş gelişmesi 24 yaşındaki futbolcunun TFF'ye verilen listede yer almamasıydı Avrupa Ligi kadrosunda bulunan Benzia, 28 kişilik listeye konmadı, Süper Lig'de kadro dışı kaldı Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu kararıyla diğer yıldızlara da mesajı açıktı: Burada patron benim...
Giriş Tarihi: 06.02.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 00:23
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