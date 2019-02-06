06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yanal'dan Benzia'ya net mesaj: "Patron benim!"

F.Bahçe'de günün flaş gelişmesi 24 yaşındaki futbolcunun TFF'ye verilen listede yer almamasıydı Avrupa Ligi kadrosunda bulunan Benzia, 28 kişilik listeye konmadı, Süper Lig'de kadro dışı kaldı Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu kararıyla diğer yıldızlara da mesajı açıktı: Burada patron benim...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 00:23
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Yanaldan Benziaya net mesaj: Patron benim!

Günün flaş gelişmesi Fenerbahçe'de yaşandı. Sezon başında Lille'den kiralanan Yassine Benzia, dün Futbol Federasyonu'na (TFF) verilen oyuncu listesinde yer almadı.

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Yanaldan Benziaya net mesaj: Patron benim!

UEFA'ya gönderilen Avrupa Ligi kadrosunda bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, 28 kişilik TFF listesine ise adı yazılmadı.

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Yanaldan Benziaya net mesaj: Patron benim!

Taraftarların protestolarına rağmen Ersun Yanal'ın son iki lig maçında 11'de sahaya sürdüğü Cezayirli futbolcunun Göztepe karşısında oyundan alındıktan sonra verdiği tepki sonu oldu.

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Yanaldan Benziaya net mesaj: Patron benim!

Yanal, Benzia'nın tepkisini cezasız bırakmazken, kalan haftalar öncesi diğer yıldızlara da mesaj gönderdi.

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Yanaldan Benziaya net mesaj: Patron benim!

KAZANCI 3 MİLYON EURO

Yabancı hakkının 14 olmasına rağmen 13'te kalan ve Benzia'yı gözden çıkaran Yanal, 15 yerli oyuncuyu listeye yazdı. Süper Lig'de kadro dışı bırakılan Cezayirli futbolcu, bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimdi.

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