05 Şubat 2019, Salı

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Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat sayısına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 20:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 20:41
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Ali Koçtan UEFA açıklaması!

Transfer döneminde titizlik ile çalışıp kadro genişliğini artırdıklarını ifade eden Ali Koç, gayelerinin önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmak olduğunu dile getirdi.

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Ali Koçtan UEFA açıklaması!

UEFA ile yapılan görüşmede hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumu anlattıklarını kaydeden Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün mali yapısını düzlüğe çıkarabilmek için bir fon yaratma kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

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Ali Koçtan UEFA açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

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Ali Koçtan UEFA açıklaması!

"2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısı için de başlangıç dönemi olan bu süreci yoğun bir çalışma temposu ile tamamladık."

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Ali Koçtan UEFA açıklaması!

"Futbol takımımızın yapılanması için hocamız Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda 5 yeni oyuncu transferi ile takımımıza takviyeler yaptık."

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