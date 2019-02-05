Ali Koçtan UEFA açıklaması!

UEFA ile yapılan görüşmede hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumu anlattıklarını kaydeden Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün mali yapısını düzlüğe çıkarabilmek için bir fon yaratma kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.