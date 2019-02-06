06 Şubat 2019, Çarşamba
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Şener Özbayraklı Aslan oluyor!
Sarı-Kırmızılılar sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu bu nedenle Beşiktaş'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.
Giriş Tarihi: 06.02.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 07:50
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