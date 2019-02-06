06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Şener Özbayraklı Aslan oluyor!

Sarı-Kırmızılılar sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu bu nedenle Beşiktaş'ın yaptığı teklifi geri çevirdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 07:50
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Şener Özbayraklı Aslan oluyor!

Ara transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray yeni sezon için de önemli bir hamle yaptı...

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Şener Özbayraklı Aslan oluyor!

Takvim gazetesinin haberine göre, sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı.

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Şener Özbayraklı Aslan oluyor!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yönetimiyle kısa süre önce el sıkıştığı öğrenildi.

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Şener Özbayraklı Aslan oluyor!

TOLGAY'A KARŞILIK ÖNERİLMİŞTİ

Fenerbahçe'de gözden düşen Şener, Tolgay'a karşılık takas olarak Beşiktaş'a teklif edilmişti.

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Şener Özbayraklı Aslan oluyor!

Ancak tecrübeli sağ bekin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı, bu nedenle Kartal'a 'hayır' dediği belirtendi.

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