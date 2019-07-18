Yanal istedi: F.Bahçe'den 7 milyon €'luk paket

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın listesindeki iki isim için sıcak dakikalar yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Başakşehir'in toplam 9 milyon Euro istediği Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Başakşehir indirime yanaşırsa imzalar atılacak.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





