18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yanal istedi: F.Bahçe'den 7 milyon €'luk paket

Yeni sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın listesindeki iki isim için sıcak dakikalar yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Başakşehir'in toplam 9 milyon Euro istediği Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Başakşehir indirime yanaşırsa imzalar atılacak.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 08:55
  • 1
  • 16
Yanal istedi: F.Bahçe'den 7 milyon €'luk paket

Yaz transfer sezonunun yıldızı olan F.Bahçe'de transferler duracak gibi görünmüyor.

  • 2
  • 16
Yanal istedi: F.Bahçe'den 7 milyon €'luk paket

Hafta başında Comolli ile bir görüşme yapan Yanal, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

  • 3
  • 16
Yanal istedi: F.Bahçe'den 7 milyon €'luk paket

ARADAKİ FARK 2 MİLYON

Başakşehir'in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

  • 4
  • 16
Yanal istedi: F.Bahçe'den 7 milyon €'luk paket

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Hem Mahmut hem de İrfan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir'in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

  • 5
  • 16
Yanal istedi: F.Bahçe'den 7 milyon €'luk paket

İKİ KULÜP ORTADA BULUŞABİLİR

Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da F.Bahçe'nin Avrupa kampında yer alacaklar.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör