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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Şu ana kadar hücuma dönük takviyeler yapan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma hattını sağlama almak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, dünyaca ünlü stoperi gözüne kestirdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 07:07
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