18 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Şu ana kadar hücuma dönük takviyeler yapan sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma hattını sağlama almak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, dünyaca ünlü stoperi gözüne kestirdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 07:07
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...

Sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon savunma hatalarından yediği gollerle istenmeyen puan kayıpları yaşadı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...

Aynı sorunu bu sene yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de gözler tamamen stoper transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...

Stoper arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Eliaquim Mangala da listeye girdi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Hem de bedava...

Manchester City'nin gözden çıkardığı 28 yaşındaki oyuncu için nabız yoklandığı gelen haberler arasında...

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