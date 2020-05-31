31 Mayıs 2020, Pazar

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Wilson Eduardo iddiası

Yeni sezon öncesi bonservis bedeli olmayan isimler üzerinde duran F.Bahçe'nin Braga ile sözleşmesi sona erecek Angolalı oyuncuyla temasa geçtiği ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 06:39
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Wilson Eduardo iddiası

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen ara sona eriyor. 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Wilson Eduardo iddiası

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

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Wilson Eduardo iddiası

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

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Wilson Eduardo iddiası

2020-21'in transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da Portekiz'den geldi. Sarı- lacivertlilerin 5 sezondur Braga forması giyen Wilson Eduardo transferinde temaslara başladığı ileri sürüldü.

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Wilson Eduardo iddiası

Özellikle bonservisi elinde olan isimleri tercih eden Kanarya'nın kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncu için menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

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