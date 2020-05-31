31 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Alex dünya yıldızı için devrede...

Gelecek sezonun kadrosu konusunda işi sıkı tutan sarı lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı stopere göz dikti. Fransız ekibiyle sözleşme uzatmayacak Sambacı için Kanarya'nın efsane ismi Alex'in de devreye girdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 02:14 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 06:39
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Fenerbahçe'den transfer bombası! Alex dünya yıldızı için devrede...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Alex dünya yıldızı için devrede...

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Alex dünya yıldızı için devrede...

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Alex dünya yıldızı için devrede...

Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

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Fenerbahçe'den transfer bombası! Alex dünya yıldızı için devrede...

Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon öncesi en az 7-8 takviye yapmayı planlayan sarı- lacivertliler, bir dünya yıldızına göz dikti.

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