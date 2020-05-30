30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Mesut Özil neden gelsin?

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli forma altında büyük başarılara imza atan Serhat Akın'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Kendisine ait sosyal medya kanalında konuşan Serhat Akın, Fenerbahçe gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'le ilgili sözleri taraftarın tepkisini çekti.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 18:18
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Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Mesut Özil neden gelsin?

Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Serhat Akın, eski takımıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Mesut Özil neden gelsin?

Sarı-lacivertli takımı sert bir şekilde eleştiren Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o sözler..

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Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Mesut Özil neden gelsin?

''FENERBAHÇE'DE PARA YOK DEMEYİN!"
Serhat Akın, "Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı." dedi.

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Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Mesut Özil neden gelsin?

"GUSTAVO %100 PERFORMANS İLE OYNAMIYOR"
Akın,"Luiz Gustavo, %100'üyle oynayamıyor. Solundaki adam Tolga Ciğerci olunca adamın performansı %10 düşüyor. Yanına bir bakıyor Tolgay Arslan, %10 da oradan gidiyor.

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Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Mesut Özil neden gelsin?

Arkasındaki adam da Falette, Zanka olunca %10 da oradan gidiyor, %70'le oynuyor." şeklinde konuştu.

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